Об увековечении памяти погибших в ходе Великой Отечественной войны рассказала глава Псковского района

О работе по увековечению памяти погибших в ходе Великой Отечественной войны в Псковском районе рассказала глава муниципалитета Наталья Федорова в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«В этом году достаточно много имен - 1400 на новых плитах. Буквально недавно мы установили плиту в Елизарово. Поток обращений не уменьшается, постоянно ведется эта работа. Вся та работа, которая была проведена по увековечению памяти первоначально, прирастает абсолютно новыми сведениями и информацией. Мы очень плотно работаем с военкоматом. Уже на протяжении нескольких лет мы ежегодно увековечиваем порядка двух тысяч имен. Кто-то находит своих родных. И это так радует, когда люди спустя столько лет могут приезжать уже на место захоронения. Постоянно такие происходят встречи. В этом году родственники из Калининграда нашли в Стремутке, на самом нашем большом захоронении, своего родного дядю. Общаясь с ними, тоже понимала, насколько это важно», - рассказала Наталья Федорова.