Общество

Аэропорт Внуково временно ограничил прием и выпуск самолетов

Аэропорт Внуково по независящим от него причинам 19 декабря ввел временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщили в авиагавани.

«По независящим от аэропорта причинам в 11.54 во Внуково были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. По согласованию с РЦ ОрВД (региональным центром организации воздушного движения – ред.) аэропорт Внуково работает на прием воздушных судов с другим курсом. Выпуск ВС временно не осуществляется», - приводит сообщение аэропорта РИА Новости.

Добавим, самолет авиарейса А4 7037 вылетел из Москвы в Псков сегодня, 19 декабря, в 9.54 (по расписанию должен был вылететь в 8.00) и уже совершил посадку. Следующий самолет в Псков должен вылететь сегодня в 19.00.

Самолет рейса А4 7038 должен был отправиться из Пскова в Москву сегодня в 10:35, вылетел в 12:49. Ожидаемое время прилёта 13:57. Вечерний самолет из Пскова по расписанию должен вылететь в 21:15, прибыть в Москву - в 22:35.