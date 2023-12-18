Общество

О Софье Ковалевской расскажут в проекте «Большая страна» на федеральном канале

Сотрудник Псковского музея-заповедника выступила экспертом в записи проекта «Большая страна» в выпуске, посвященном выдающейся женщине-математику Софье Ковалевской. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе музея.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Программа с участием сотрудницы Нина Янченковой выйдет в эту субботу, 23 декабря, на федеральном телеканале «Общественное телевидение России».

В эфире расскажут об известных людях России, в том числе и о Софье Ковалевской. Вопросы, которые задавала ведущая программы, были связаны с биографией ученого и её жизнью в Полибино Великолукского района. Особое внимание участники эфира уделили личности математика и условиям, в которых формировались ее характер, целеустремлённость и настойчивость.

Напомним, в деревне Полибино Великолукского района находится единственный в мире музей, посвященный первой русской женщине-математику Софье Ковалевской.