Общество

Уроки труда в начальных и средних классах станут обязательными с 1 сентября

Обязательные уроки труда в начальных и средних классах вводятся в российских школах с 1 сентября 2024 года, соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Ранее председатель комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова отмечала, что появление уроков труда поможет в подготовке детей к выбору профессии и развитию их социально бытовых навыков.

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Также Путин подписал закон об ограничении использования телефонов в школах, Отмечалось, что обязательные уроки труда в школах и запрет на использование мобильных устройств на уроках ввели по инициативе «Единой России».