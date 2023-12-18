Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Встречаем 2024: новогодние корпоративы
Хобби для мужчин. ЛОНГРИД
«Зенча-Псков» кто там?
Господин Рейтингомер
Советы на зиму псковским водителям
Бытовые услуги и социальный контракт
Псков кофейни и пекарни
ЛОНГРИД проверить здоровье
новое поколение сето
«Академия Слуха» подарки
«Истфакт» Сокровища Острова
бизнес-ланчи вкусные обеды
вопросы о муниципальной реформе
ДТП кто виноват
участие в президентских выборах
IT-технологии для бизнеса
 
 
 
ещё Общество 18.12.2023 17:340 Европейская зима пришла в Псковскую область 19.12.2023 15:260 «Обратный отсчет»: Глава Псковского района Наталья Федорова об итогах 2023 года. ВИДЕО 19.12.2023 15:100 Великие Луки стали победителями Всероссийского конкурса «Города для детей 2023» 19.12.2023 15:090 Уроки труда в начальных и средних классах станут обязательными с 1 сентября 19.12.2023 15:050 Нейросеть в облаке МТС преобразит детские рисунки в произведения великих художников 19.12.2023 14:440 Об увековечении памяти погибших в ходе Великой Отечественной войны рассказала глава Псковского района
 
 
 
Самое популярное 15.12.2023 13:377 Умер известный псковский саксофонист Аркадий Галковский 15.12.2023 12:120 Мужчина упал с высоты шестого этажа на улице Технической в Пскове. ВИДЕО 15.12.2023 07:000 Шторм «Ваня» устроит погодную вакханалию на Северо-Западе – синоптики 18.12.2023 10:110 Мигрантам в Пскове раздают повестки для явки в военкомат 12.12.2023 09:521 Подачу тепла ограничили в 50 домов в Пскове
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Уроки труда в начальных и средних классах станут обязательными с 1 сентября

19.12.2023 15:09|ПсковКомментариев: 0

Обязательные уроки труда в начальных и средних классах вводятся в российских школах с 1 сентября 2024 года, соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. 

Ранее председатель комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова отмечала, что появление уроков труда поможет в подготовке детей к выбору профессии и развитию их социально бытовых навыков.

Также Путин подписал закон об ограничении использования телефонов в школах, Отмечалось, что обязательные уроки труда в школах и запрет на использование мобильных устройств на уроках ввели по инициативе «Единой России».

Теги: #школа #урок
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Где планируете провести новогодние выходные?
В опросе приняло участие 84 человека
19.12.2023, 15:260 «Обратный отсчет»: Глава Псковского района Наталья Федорова об итогах 2023 года. ВИДЕО 19.12.2023, 15:160 Директор «Псковских тепловых сетей»: Мы принципиально встали на путь омоложения кадров 19.12.2023, 15:100 Великие Луки стали победителями Всероссийского конкурса «Города для детей 2023» 19.12.2023, 15:090 Уроки труда в начальных и средних классах станут обязательными с 1 сентября
19.12.2023, 15:050 Нейросеть в облаке МТС преобразит детские рисунки в произведения великих художников 19.12.2023, 14:550 «Псковавтодор» заказал проекты капремонта двух мостов на севере области 19.12.2023, 14:530 Более 80 раз «моргачи» останавливали работу «Псковских тепловых сетей» 19.12.2023, 14:470 «Росгосстрах» запустил акцию «Вместе теплее 2», предоставляющую выгоду до 25% при страховании жилья
19.12.2023, 14:440 Об увековечении памяти погибших в ходе Великой Отечественной войны рассказала глава Псковского района 19.12.2023, 14:330 Недовольного властью пьяницу сняли с должности главы сельсовета в Дедовичском районе в 1935 году  19.12.2023, 14:301 Все дороги в Логозовской волости почищены, заявили в администрации 19.12.2023, 14:280 Директор «Псковских тепловых сетей»: Мы не жируем
19.12.2023, 14:210 Использование телефонов ограничили в российских школах 19.12.2023, 14:070 Новый год, пощади! 19.12.2023, 14:030 Леонид Слуцкий станет кандидатом от ЛДПР на выборах президента 19.12.2023, 14:020 Первый рождественский органный фестиваль состоится в Пскове
19.12.2023, 13:510 «Изборские истории» с Александром Донецким: Зима как национальный феномен и историческая реконструкция на полотнах Евгения Емельянова. ВИДЕО 19.12.2023, 13:370 Оригинальный подход к профориентации демонстрирует Псковская область на выставке «Россия» 19.12.2023, 13:260 Российским работодателям придется уволить иностранцев, если их численность в штате превышена 19.12.2023, 13:220 Интерактив: Не можем доехать до дома
19.12.2023, 13:200 Наталья Федорова: Увеличение территориального общественного самоуправления - это степень доверия 19.12.2023, 13:070 Аэропорт Внуково временно ограничил прием и выпуск самолетов 19.12.2023, 13:040 Начинается видеотрансляция программы «Обратный отсчет» с директором «Псковских теплосетей» Игорем Максимовым 19.12.2023, 12:550 Два жилых дома горели в Псковской области
19.12.2023, 12:530 Экономическая зона «Моглино» вошла в топ-5 рейтинга инвестиционной привлекательности российских площадок 19.12.2023, 12:520 Путин подписал закон о профессиональной переподготовке инвалидов боевых действий 19.12.2023, 12:450 30 псковских дзюдоистов отобрались на первенство СЗФО 19.12.2023, 12:350 Начинается видеотрансляция программы «Дело вкуса»: Как изысканно накрыть стол к Новому году и выбрать необычные подарки?
19.12.2023, 12:160 «Псковские тепловые сети» закупили почти 400 подарков для детей сотрудников 19.12.2023, 12:140 Путин подписал закон об отмене комиссий при оплате ЖКХ для пенсионеров и льготников 19.12.2023, 12:130 Создавать голосовых роботов бизнес теперь сможет с помощью SaluteBot Voice от Сбера 19.12.2023, 12:040 Начинается видеотрансляция программы «Обратный отсчет» с главой Псковского района Натальей Федоровой
19.12.2023, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 19 декабря 19.12.2023, 11:590 Грузовой поезд переехал мужчину в Псковской области 19.12.2023, 11:541 Годовая инфляция в Псковской области увеличилась до 6,25% 19.12.2023, 11:440 Директор «Псковских теплосетей» Игорь Максимов станет гостем программы «Обратный отсчет»
19.12.2023, 11:410 Тюремный срок грозит петербурженке за попытку забрать крупную партию наркотиков в Дедовичском районе 19.12.2023, 11:190 Jaecoo с выгодой до 600 000 рублей в АвтоАС 19.12.2023, 11:160 «Дело вкуса»: Как изысканно накрыть стол к Новому году и выбрать необычные подарки? 19.12.2023, 11:080 За срубленные для постройки забора сосны мужчина предстал перед судом в Невеле
19.12.2023, 10:500 Традиционный новогодний забег состоится в Пскове 1 января 19.12.2023, 10:382 «Обратный отсчет»: Глава Псковского района Наталья Федорова об итогах 2023 года 19.12.2023, 10:260 Итоги первого областного конкурса любительских хоров подвели в Пскове 19.12.2023, 10:120 Служил до 83 лет: каким был старейший клирик псковской епархии Петр Кольцов
19.12.2023, 10:031 Доля вторичного рынка в ноябре снизилась до минимальных 50% — Домклик 19.12.2023, 09:520 Автомобиль Renault Megane сгорел в островской деревне Богданово 19.12.2023, 09:400 Новая ёлка, «Дед Моробус» и светящееся колесо: как Великие Луки готовятся к праздникам 19.12.2023, 09:320 День святителя Николая Чудотворца отмечают православные
19.12.2023, 09:300 Названы самые востребованные профессии в 2023 году 19.12.2023, 09:150 Онлайн-кредитование предлагают запретить 19.12.2023, 09:000 Бюджет России получит 140 млрд от труда осужденных в 2024-2026 годах 19.12.2023, 08:450 Большинство российских компаний повысили зарплаты сотрудникам в 2023 году
19.12.2023, 08:300 Под налог на проценты от вкладов подпадут доходы свыше 150 тысяч 19.12.2023, 08:150 Исследование показало, какие профессии смогут заменить роботы 19.12.2023, 07:550 Диетолог назвала самый вредный способ приготовления яиц 19.12.2023, 07:350 Первая зимняя оттепель выходит на максимум
19.12.2023, 07:190 Книги Бориса Акунина* исчезли с сайтов российских книжных магазинов 19.12.2023, 07:000 Электросамокаты хотят выгнать с заснеженных улиц 18.12.2023, 22:390 Великолукские баскетболистки взяли «бронзу» Зимнего кубка АСБ 18.12.2023, 22:000 Климатолог заявила, что доказательств метеозависимости не существует
18.12.2023, 21:400 Росгвардейцы за неделю изъяли у псковичей почти 10 единиц оружия 18.12.2023, 21:200 Сотрудники медучреждения получили положенные выплаты благодаря Псковскому облсовпрофу 18.12.2023, 21:050 Пять многодетных матерей работают в отделах ЗАГС в Псковской области 18.12.2023, 21:000 Новогодний бал по мотивам известного фильма пройдет в Пскове 3 января
18.12.2023, 20:590 Великие Луки украсили к Новому году. ФОТО 18.12.2023, 20:480 Волейболисты псковской «Бригантины» победили на соревнованиях СЗФО 18.12.2023, 20:400 Профориентацию и кибербезопасность обсудили полицейские с учащимися псковского лицея 18.12.2023, 20:200 Росгвардейцы приняли участие в творческой встрече с Игорем Прокопенко в Пскове
18.12.2023, 20:000 Посвященная Конституции межвузовская конференция прошла в Пскове 18.12.2023, 19:460 «Пухляш» из клипа Little Big Дмитрий Красилов найден мёртвым в Москве 18.12.2023, 19:400 Псковича с ожогами и татуировкой на руках продолжают искать полицейские 18.12.2023, 19:300 Мужчина заплатит штраф за попытку украсть дизельное топливо в Дно
18.12.2023, 19:270 «Летающие сосны»: псковские энергетики рассказали о падении деревьев на ЛЭП на просеках 18.12.2023, 19:200 Игорь Иванов: Социальное партнерство - локомотив профсоюзного движения 18.12.2023, 19:200 Кому положена компенсация расходов на оплату коммунальных услуг, объяснили специалисты 18.12.2023, 19:180 Концерт «Новогодний калейдоскоп» состоится в Псковском кремле
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2023

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru