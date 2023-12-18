Общество

Трафик в сети Tele2 во время президентской линии увеличился на 5%

Tele2 зафиксировала рост трафика в сети во время прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным 14 декабря. Прямая линия, совмещенная с пресс-конференцией, длилась 4 часа – во время трансляции дата-трафик увеличился на 5% по сравнению с предыдущим днем. Лидерами по росту стали видеоплатформы Wink и Rutube – плюс 128% и 27% соответственно. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в компании.

Многие абоненты смотрели трансляцию прямой линии с президентом РФ на видеоплатформах и следили за основными заявлениями в социальных сетях с мобильных устройств. Трафик в сети Tele2 с 12:00 до 16:00 14 декабря вырос на 5%.

Во время трансляции трафик перераспределился в пользу тех площадок, которые показывали пресс-конференцию президента. В совокупности на стриминговых платформах зафиксирован рост на 37%. Наибольшую динамику продемонстрировала видеоплатформа Wink – плюс 128%, сервис Rutube показал увеличение трафика на 27%, на третьем месте оказался Telegram – у мессенджера плюс 19%. Трафик на «VK Видео» во время прямой линии президента увеличился на 8%.

При этом прирост был обеспечен за счет других площадок, которые потеряли во время трансляции часть трафика. Так, трафик на платформе TikTok сократился на 6%, в то время как сервисы YouTube и WhatsApp потеряли по 4%.