Общество

Безопасность в новогодние праздники обсудили в Псковском районе

В преддверии новогодних и рождественских праздников в администрации Псковского района прошло заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации муниципалитета.

Фото здесь и далее: администрация Псковского района

В совещании приняли участие начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Псковскому и Гдовскому районам Игорь Полозов, врио начальника ОМВД России по Псковскому району Андреев Алексей, а также главы сельских поселений и руководители подведомственных учреждений администрации Псковского района.

На повестке дня стояли вопросы организации информирования населения по соблюдению требований пожарной безопасности; распространение агитации и организация мероприятий, направленных на снижение числа пожаров, предупреждение случаев травматизма и гибели людей на пожарах на территории района.

До руководителей организаций, образовательных учреждений доведены требования по соблюдению мер пожарной безопасности при использовании новогодних атрибутов (елки, гирлянды, фейерверки (с учетом действующих ограничений), петарды, ракеты, хлопушки и бенгальские огни).

Специалисты обращают внимание, что самые распространенные причины пожаров в зимний период – нарушение правил эксплуатации электрооборудования и электронагревательных приборов и устройств, использование неисправных печей, несоблюдение правил пользования газовыми приборами, использование пиротехники и неисправных электрогирлянд.

«Запускать фейерверки можно с 00:00 31 декабря до 10:00 2 января 2024 года. В другой период времени это будет считается административным правонарушением», - напомнили в администрации.

Необходимо использовать специально предназначенные для безопасного запуска пиротехнических изделий населением площадки (местонахождение площадок можно уточнить у глав администраций сельских поселений).

Кроме того, на совещании рассмотрели вопросы о готовности сил и средств, привлекаемых для проведения работ по ликвидации возможных ЧС, в соответствии с планами действий в случае их возникновения и об организации бесперебойной работы коммунальных служб и объектов жизнеобеспечения Псковского района.