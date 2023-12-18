Общество

Кормящих мам и грудных детей предложили не разлучать на время полета

Закрепить в правилах воздушных перевозок право кормящей матери сидеть в самолете вместе со своим ребенком до двух лет независимо от того, с кем из сопровождающих пассажиров малыша зарегистрировали на рейс, попросила Минтранс первый заместитель председателя аомитета​ Госдумы​ по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.​

Текст запроса есть в распоряжении «Парламентской газеты». До этого в Генпрокуратуре сообщили депутату, что направили в Минтранс России информацию о необходимости совершенствовать воздушное законодательство, чтобы установить право кормящих матерей летать вместе со своими грудными детьми. ​

Тема разлученных на время перелетов семей всплыла в очередной раз осенью. В СМИ и соцсетях опубликовали историю о злоключениях артиста Ильи Соболева и его семьи, которые отправились в путешествие рейсом «Аэрофлота» вместе со своим полугодовалым ребенком, напомнила Татьяна Буцкая. Им предстоял восьмичасовой перелет, и, чтобы матери было комфортнее общаться с малышом и кормить его, не стесняя и не причиняя неудобств другим пассажирам, ей купили билет в бизнес-класс. Отец решил лететь в экономе. После посадки на борт семью Соболевых ждал сюрприз — оказалось, что во время регистрации билет ребенка без отдельного места в салоне «прикрепили» к месту папы, поэтому малыш должен был лететь с ним, в экономклассе. А маме бортпроводники предложили либо остаться в бизнесе одной, либо поменяться местами с кем-то из пассажиров эконома, либо покинуть самолет. Женщина решила остаться на своем месте, но после взлета принесла ребенка к себе. Однако бортпроводники воспротивились этому и потребовали отнести малыша обратно. В итоге женщину с ребенком разместили в экономклассе. Татьяна Буцкая обратилась в Генпрокуратуру России с просьбой проверить законность действий бортпроводников и сотрудников, которые регистрировали семью на рейс.

Депутату пришел ответ, подписанный заместителем генерального прокурора Николаем Винниченко. Проверка показала, что билеты оформляли онлайн и данные ребенка ввели сразу после данных отца, поэтому автоматическая система бронирования авиабилетов и «закрепила» малыша за ним. На тот же билет оформили возможность выбрать специальное место и взять люльку. А уже на стойке регистрации семья решила доплатить и посадить маму в бизнес-класс. Соответственно, на борту экипаж потребовал разместить ребенка с отцом — как было указано в документах. Семье​ предложили разные варианты, в том числе посадить всех в экономе, вернув деньги за повышение класса обслуживания, что и было сделано. В Генпрокуратуре из этого сделали вывод, что причин у инцидента две: пассажиров не проинформировали, как правильно бронировать билет для ребенка, и не дали им выбрать сопровождающего, с которым тот полетит.

По результат проверки Московская прокуратура по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте вынесла представление. В авиакомпании занялись информированием,​ еще раз объяснили сотрудникам и агентам, как надо повышать класс обслуживания, если в бронировании есть запись о ребенке, а еще начали дорабатывать систему онлайн-покупки, чтобы появилась функция выбора, с кем полетит ребенок, указали в письме.

Но в Генпрокуратуре предложили этим не ограничиваться. Прокурор предложил Минтрансу России нормативно закрепить «безусловное право на размещение малолетнего ребенка с сопровождающим пассажиром, а также на совместное следование семей с детьми».

Пока в правилах воздушных перевозок, которые Минтранс утвердил в 2007 году, указано только, что дети до двух лет могут летать исключительно в сопровождении совершеннолетнего пассажира. Ребенка могут посадить либо на колени к маме или папе, либо на отдельное место, если об этом попросит сам родитель. Если малыш старше, он может лететь либо со взрослым, либо под присмотром перевозчика, если такая услуга доступна. А авиакомпания должна сделать все возможное, чтобы разместить ребенка до 12 лет рядом с сопровождающим. То есть строгого предписания на этот счет нет.

Остальные правила для пассажиров с детьми​ авиакомпания устанавливает сама. На сайте того же «Аэрофлота» указано, что и ребенок, и сопровождающий должны лететь в одном классе обслуживания. Если малыш до двух лет летит с двумя сопровождающими, а один из них покупает билет в бизнес-класс, нужно сообщить в офисе продаж или контакт-центре, с кем именно малыш будет находиться.

Татьяна Буцкая предложила поставить точку в этом споре​ и внести в правила воздушных перевозок однозначную норму: мать имеет право лететь вместе со своим ребенком до двух лет, на которого не оформлено отдельное место, независимо от того, за кем из пассажиров был закреплен малыш во время бронирования билета и регистрации на рейс. С просьбой рассмотреть такую возможность она обратилась к министру транспорта Виталию Савельеву.​

«Очень важно, чтобы во время полета мама была рядом и могла покормить ребенка, который находится на грудном вскармливании. Особенно если перелет длительный», — сказала депутат.

Она привела данные Национальной программы оптимизации вскармливания детей первого года жизни, которую Союз педиатров России выпустил в 2019 году:​ днем кормить детей до года надо каждые 2,5-3,5 часа, ночью — можно пореже. «Если родители решат, что малыш полетит с папой, такая возможность тоже должна быть. Но в любом случае принимать решение должны они, а не авиакомпания», — считает депутат.