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Общество

Наказание для педофилов предложили ужесточить

20.12.2023 09:15|ПсковКомментариев: 0

Депутаты Госдумы считают, что действующее законодательство для педофилов несовершенно, и требуют не ограничений после отбытия тюремного срока, а более жестоких мер: пожизненного ношения браслетов или химическую кастрации.

В кабмине считают, что граждане, совершившие преступления против половой неприкосновенности детей и имеющие непогашенную или неснятую судимость, — опасны. Поэтому в качестве профилактики предлагают установить ограничение. Правительство внесло в Госдуму законопроект о запрете посещения школ, дошкольных учреждений, лагерей, детских и спортивных площадок. При этом в самой палате считают, что поправками эту инициативу стоит еще ужесточить.

При этом правительство отмечает, что запрет будет трудно установить. Одновременно с этим педофилов с непогашенной судимостью в 2019 году — 7069 человек, в 2020-м — 7069, в 2021-м — 7212, в 2022-м году — 7426, а за первые шесть месяцев 2023 года — 7435 человек.

По данным МВД, с 2014 по 2019 годы общий рост преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних составил 42 процента. Статистика преступлений за 2020 и 2021-й искажена пандемией коронавирусной инфекции, так как действовали различные ограничения и общий показатель преступности по объективным причинам упал.

Ранее комитет Госдумы по безопасности отклонил проект закона, согласно которому группа депутатов предложила на растлителей надевать бессрочно браслеты с GPS. В кабмине и Счетной палате сочли, что новелла не согласуется с правовым институтом административного надзора, а также не урегулированы вопросы финансового обеспечения. Но авторы, в частности председатель Комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина, планируют вскоре вернуться к этой идее.

Законодатели подчеркивают, что страдающий подобным расстройством сексуального влечения в 97 процентах случаев уже в первый год после освобождения из мест лишения свободы совершает повторное нападение на ребенка. По данным Следственного управления Удмуртии, в сентябре ранее судимого за педофилию жителя Ижевска вновь поймали на аналогичном преступлении. В этом же месяце оперативники задержали мужчину, который отсидел 20 лет в колонии за серию изнасилований — и взялся за старое. Буквально на днях СМИ сообщили, что осужденный за сексуальное насилие над ребенком освободился из колонии и спустя четыре дня совершил насилие над несовершеннолетней в Кирове.

Судимых за педофилию после освобождения из тюрьмы нужно постоянно контролировать, и браслеты с отслеживанием — это необходимость, потому что мировая практика пока ничего больше не предложила, считает Нина Останина. По ее мнению, это международный опыт, который зарекомендовал себя во многих странах, где заботятся о безопасности детей.

«Я не думаю, что нам пойдет, например, вывешивать на подъезде дома фамилию педофила. Пострадает не столько он сам, сколько его семья. А я буду вносить в правительственный законопроект поправки ко второму чтению по поводу этих браслетов», — сказала депутат.

Останина не видит других вариантов, потому что, как она заявила, «на лбу педофилу не напишешь, кто он есть». Парламентарий будет настаивать на принятии ее нормы, не важно, отдельная ли это будет норма, либо поправка к внесенному нормативному акту. Она подчеркнула, что позиция профильного комитета по безопасности — готовность доработки инициативы. Имеет смысл и пересмотреть вопрос о химической кастрации, полагает Останина.

Заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный сказал «Парламентской газете», что институт административного надзора за лицами, освобожденными из мест лишения свободы, отнюдь не совершенен. Например, пояснил депутат, для суда очевидна связка «выпил — совершил преступление», и тогда поднадзорному запрещается посещать «наливайки». Однако ограничения, имеющие подобную связь с педофильскими преступлениями, в законодательстве отсутствуют. И даже при введении запрета посещать организации для детей нарушившее этот запрет лицо не будет нести наказание, равноценное опасности его поведения.

«Поэтому целесообразно одновременно с введением запрета проработать вопрос о фиксации факта его нарушения и ужесточения ответственности. А также вернуться к рассмотрению вопроса о химической кастрации педофилов», — подытожил Выборный.

Источник: Псковская Лента Новостей
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