Общество

Закуску и спиртное выкрала из магазина девушка в Пскове

28-летнюю девушку задержали по подозрению в краже из магазина в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

19 декабря около 20:00 сотрудники межмуниципального отдела вневедомственной охраны Росгвардии «Псковский» получили информацию о том, что в магазине на улице Коммунальной сработала кнопка тревожной сигнализации. Прибыв на объект, росгвардейцы задержали псковичку, которая похитила из торгового зала продукты питания и спиртные напитки.

По факту хищения проводится проверка, добавили в ведомстве.