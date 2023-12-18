Псковское региональное отделение «Единой России» поздравляет с днем рождения Андрея Турчака

Сегодня день рождения отмечает секретарь Генерального совета «Единой России», первый заместитель председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ Андрей Турчак. Псковское региональное отделение «Единой России», сторонники партии, единомышленники поздравляют Андрея Турчака с праздником.

«Уважаемый Андрей Анатольевич! Примите искренние поздравления по случаю вашего дня рождения! За годы плодотворной работы вы проявили себя как мудрый политик, грамотный руководитель, человек с неукротимой энергией, твердыми принципами и убеждениями! Ваши богатый опыт и профессионализм снискали заслуженный авторитет среди коллег и жителей нашей страны! Вы всегда и во всем являетесь примером верности гражданскому и служебному долгу, демонстрируете истинный патриотизм, целеустремленность, принципиальность и честность. Благодарим вас за большой личный вклад в развитие Псковской области! Жители нашего региона чувствуют себя комфортно на своей земле, и это значит, что вы и ваша команда трудитесь не зря, воплощая все новые проекты в жизнь, укрепляя сотрудничество и партнерство с другими регионами. Желаем дальнейших успехов и достижений, благополучия, осуществления новых идей и намеченных планов, крепкого здоровья и большого личного счастья!» - говорится в поздравлении.