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Общество

Ароматный сувенир: мастер из Пскова рассказала, чем туристов привлекают куколки-травницы

20.12.2023 12:23|ПсковКомментариев: 0

Какой сувенир привезти из путешествия? Многие туристы предпочитают покупать в поездках что-то небольшое, что легко поместится в дорожную сумку и дома будет напоминать о посещенном регионе, поможет сохранить его неповторимую атмосферу и даже запах. Именно такая памятная вещица — кукла с ароматами псковских трав от местного мастера Аллы Фомченко стала призером IX Всероссийского конкурса «Туристический сувенир».

О том, сколько километров нужно проехать, чтобы найти подходящий материал для куклы-травницы, и как творческий процесс помогает приводить в порядок мысли, Алла Фомченко рассказала Псковской Ленте Новостей.

 

Творчество «от безделья»

Автор работы, завоевавшей приз в номинации «Сувенир города», Алла Фомченко родом не из Пскова. В Псковскую область она приехала после окончания института вместе с мужем-военным. Сначала жили в Великих Луках, затем переехали в Невель. Долгое время Алла Михайловна работала в школе, в профтехучилище, в газете «Невельская жизнь». В 2018 году переехала в Псков. А творчеством занялась, когда уже вышла на пенсию.

«Получается, что все от безделья. Вышла на пенсию —появилось море времени. Надо чем-то заниматься. Не будешь же сидеть у телевизора с кислым лицом?»,- говорит Алла Фомченко.

По ее словам, помог случай. «По телеканалу «Культура» промелькнул сюжет, как делать кукольное лицо из колготок. Попробовала и заразилась. Потом стала замечать, как это отвлекает от житейских неурядиц, всякие унылые мысли сами собой улетучиваются. Настоящая арт-терапия!», - отмечает мастер.

Первой куклой был пират Сильвер. Правда, по признанию мастера, шила она домовенка, но лицо получилось свирепым и пришлось делать пирата - на протезе, с костылём и финкой за поясом. Затем были Дурочка из переулочка, Дэвушка, Стерва, Мадам Брошкина. Каждая кукла — со своим характером. «Знакомая сказала: «Такую красотищу нельзя держать дома!» и предложила сделать выставку у неё на работе – в колонии для несовершеннолетних», - вспоминает Алла Фомченко.

Мальчишки кукол оценили, хотя сначала и делали вид, что им не интересно подобное творчество. «Постепенно их глаза оттаивали. В конце все желающие с удовольствием фотографировались с куклами», - говорит она. После этого были выставки в Невеле, Великих Луках, Пскове, Бологое, Санкт-Петербурге.

Древняя куколка

А чуть позднее в творческой жизни Аллы появились куклы-травницы. Идея создания маленького сувенира с запахом полевых цветов появилась после посещения Пушкинского заповедника. «Захожу в домик няни в Михайловском — а там такой аромат! На жердине вдоль печки висят пучки сухой травы. Первый раз столкнулась с такой ароматизацией помещения. Запах меня поразил. И я решила перенести этот запах в сувенирчик. Так появилась кукла-травница», - говорит мастер.

Впрочем, по ее словам, кукла с наполнителем из трав — не ее изобретение. «Кукле-травнице больше двух тысяч лет — это древняя куколка. Есть очень много технологий ее изготовления, в интернете очень много мастер-классов и много кукол», - говорит она.

Однако, если эту древнюю куколку делать по всем канонам - без использования ножниц и иголки, то на результат «без слез не взглянешь» - настолько страшные эти куклы. Поэтому мастер сразу решила, что она будет пользоваться достижениями цивилизации. «Ситчик у меня из Иваново. Там магазинчик есть при Шуйском комбинате, где ситец продается рулонами. Так и кроить легче: навырезала, на ниточку собрала — вот и мешочек для травы готов», - говорит она.

Правда, первые куколки все равно выходили страшненькими: «руки длинные, голова малюсенькая, трава долго не пахнет. Но потом «это дело освоили».

Алла Фомченко — по образованию биолог. Поэтому знает, когда лучше траву заготовить, когда сушить и где хранить, чтобы она запах не потеряла. «Народ заготавливает, когда она цветет. А нет! Надо заготавливать, когда только кулачки набирает, чтобы цвести. Тогда у нее больше всего эфирных масел», - поясняет она.

Постепенно куклы «отшлифовались» и стали иметь тот вид, который и оценила конкурсная комиссия: душистая нарядная фирурка высотой 10 см, которая помещается на ладошке. Но не только компетентному жюри понравился псковский сувенир. Куколок с удовольствием берут туристы. Куколки-травницы расходятся сотнями.

Ароматерапия

Ароматные сувениры Алла Фомченко делает сама. «Моя команда — это я и муж. Я шью, он траву заготавливает. Только полынь приходится возить с юга области, из Невельского и Себежского районов. В окрестностях Пскова полынь горькая не растет», - говорит она.

Помимо полыни, в качестве наполнителя используются еще мята, таволга, донник и душица. «Мята разная: и лимонная, и перечная, и монастырская. Есть шоколадная мята, но она пахнет клопами, я ее не использую. Часть сырья беру у местных бабушек, но свежее. Сами срезаем и сушим. Готовое не беру», - поясняет мастер.

С наполнителем из цветов донника приходится повозиться. Найти его не сложно - этот куст ростом с человека растет везде. Но сырье надо собирать во время цветения и срезать только цветы, так как стебель и листья не пахнут. По словам мастера, на обработку охапки этого растения уходит часов шесть.

Но творческий процесс Алле Фомченко очень нравится. «Такой кайф с этими куколками работать. Это не шерсть валять. Сидишь в тепле, одним глазом смотришь телевизор и крутишь куклу. Пока не сядешь крутить ручки и «монументальные» груди, фартучки строчить, в голове раздрай. А сел за работу — мелкая моторика приводит в порядок все мысли и переживания.

А еще это ароматерапия! По словам Аллы Фоменко, особую любовь у покупателей завоевали куклы с наполнителем из мяты и мелиссы. Мастер добавляет к этим травам ромашку и получается мощный природный антисептик, особенно актуальный сейчас, в сезон простуд. Таким же свойством обладают и цветы донника.

Мастер признается, что на ярмарках ее ароматные куклы «уходят влет». Туристы хотят изделия местных мастеров, а те специально цену не завышают. «Хотим, чтобы гости могли друзьям, любимым, знакомым привести с Псковщины такой. Чем удивлять приезжих? У них все есть! Чего-то эдакого хотят. А вот, пожалуйста!».

Светлана Синцова
Фото из архива героя публикации

Теги: #туризм #сувенир
Источник: Псковская Лента Новостей
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