Общество

Итоги конкурса «Лучший по профессии» подвели в Пскове

Награждение победителей конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии-2023» состоялось в Пскове сегодня, 20 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото здесь и далее: Вадим Боченков / ПЛН

Профессиональный конкурс проходил в Пскове во второй раз. Экспертное жюри определило победителей по четырем номинациям: лучший водитель автобуса, лучший парикмахер, лучший портной и лучший кондитер.

Награды победителям вручил заместитель главы администрации города Пскова Андрей Ульянов.

«От главы города Пскова и от себя лично хотелось бы поблагодарить конкурсантов за участие. Вы все так или иначе уже являетесь специалистами в своей области. Мы бы хотели сделать все от нас зависящее, чтобы этот конкурс стал ежегодным и его призы увеличились. Данный конкурс в первую очередь определяет важность каждой профессии. Очень приятно видеть среди конкурсантов людей разного возраста, разного уровня опыта работы. Считаем, что это говорит о востребованности дела и его популярности», - отметил он.

Лауреаты получили денежную награду в размере 50 тысяч рублей, призеры конкурса удостоились грамот, благодарственных писем и подарков от организаторов конкурса.

«От себя лично хочу сказать, что каждый из вас уже победитель», - подчеркнул Андрей Ульянов.

Цель конкурса – повышение престижа рабочих профессий, информирование об их значимости и привлечение молодых специалистов к работе на предприятиях города, а также выявление лучших сотрудников организаций и предприятий.