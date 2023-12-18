Общество

Стоматолог Инна Матвеева скончалась в Пскове на 75-м году жизни

Врач-стоматолог-ортопед Инна Матвеева скончалась в Пскове 19 декабря в возрасте 74 лет. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в стоматологической поликлинике Псковской области.

Фото: стоматологическая поликлиника Псковской области

«С прискорбием сообщаем, что 19 декабря в возрасте 74 лет скончалась врач-стоматолог-ортопед Матвеева Инна Владимировна. Она прожила жизнь добросовестного и честного работника, уважаемого коллегами и пациентами. Инна Владимировна останется в наших сердцах отзывчивым и светлым человеком», - отметили коллеги врача.

Коллектив поликлиники выражает глубокие соболезнования родным и близким Инны Матвеевой.

Прощание с Инной Матвеевой состоится 21 декабря в 11:00 в Пскове в церкви Успения Богородицы с Полонища (улица Георгиевская, 3), похороны пройдут на Крестовском кладбище в Пскове в 12:00.