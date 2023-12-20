Общество

На издательство «Эксмо» составили протокол по статье о пропаганде ЛГБТ

Зеленоградский суд Москвы зарегистрировал протокол на издательство «Эксмо» по статье о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений. Об этом ТАСС сообщили в суде.

«Суд зарегистрировал протокол в отношении ООО "Издательство "Эксмо" по ч. 1 ст. 6.21 УК РФ (пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и предпочтений либо смены пола, выразившаяся в распространении информации и совершении публичных действий)», - сказали в суде.

Из-за чего конкретно на издательство составлен протокол, в суде не уточнили.

Компании грозит штраф до 1 млн рублей или приостановление деятельности до 90 суток.