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Общество

В Петербурге иностранцев легализовали через систему «резиновых» гостиниц

21.12.2023 08:11|ПсковКомментариев: 0

Оборот преступной группы, которая занималась в Санкт-Петербурге незаконной легализацией мигрантов, превысил 1,5 млрд рублей, сообщил  источник в правоохранительных органах.

Речь идет о группировке, которой, по версии следствия, покровительствовал бывший начальник миграционного управления по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Андрей Колесников, арестованный 13 декабря по делу о незаконной миграции. А возглавлял ОПГ, как считают следователи, муниципальный петербургский депутат Виктор Данишевский — его арестовали еще осенью.

По версии следствия, члены преступной группы создали разветвленную сеть хостелов в центральном районе города, в них тысячами регистрировали приезжих. Мигрантам оформляли фиктивные справки о прохождении медкомисии и сдаче экзаменов на знание русского языка — комплекты этих документов при обысках обнаружили оперативники. А всего за услуги легализации «под ключ» с человека брали порядка 30–35 тысяч рублей.

Всего за пять последних лет члены ОПГ фиктивно поставили на учёт не менее 100 тысяч иностранцев. Легализованные через этот незаконный канал мигранты успели совершить на территории Петербурга более ста уголовных преступлений уточнил собеседник «Известий».

Также члены ОПГ организовали в городе сеть борделей, где приезжие девушки оказывали услуги интимного характера, сказал источник.

По версии следствия, полковник Колесников использовал свой статус и полномочия для постановки на фиктивный миграционный учет приезжих. В частности, он помог зарегистрировать в системе миграционного учета «Элпост» более 20 фейковых гостиниц, где регистрировались тысячи мигрантов. По факту эти компании не работали как гостиницы.

Источник: Псковская Лента Новостей
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