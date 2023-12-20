Общество

Признаки ослабления иммунитета перечислила врач

Не только частые инфекционные заболевания могут предупреждать о снижении иммунитета, рассказала врач-терапевт, генеральный директор Центра иммунокоррекции имени Р. Н. Ходановой Людмила Лапа. По ее словам, сильная утомляемость, заложенность носа и покраснения на коже – тоже повод насторожиться.

«Первый признак ослабления иммунитета – это если человек начинает часто болеть. Другие признаки – это реакция на аллергены, слабость, усталость. Если есть насморк, заложенность носа, зуд в глазах, какие-то высыпания, краснота на лице – это иммунная система дает знак, что с ней что-то не так», – отметила Людмила Лапа в интервью радио Sputnik.

Негативное влияние на состояние иммунной системы могут оказывать недолеченные инфекции, аллергические атаки, неправильные диеты, продолжила она.

«У нас количество аллергиков, по статистике, подходит к 46%, и у каждого из них контакт с аллергеном ведет к ослаблению иммунитета. Вторая причина – это хронические очаги инфекции. Если был грипп или ковид, то он оставил свои вирусные "следы". Это называется персистирующая инфекция, она может выбрать любую клетку и там заселиться. Она изматывает организм и создает перенапряжение иммунной системы. Простуда, переохлаждение, отравление, голодание и неправильные диеты – все это ослабляет иммунитет», – уточнила Людмила Лапа.

Заниматься восстановлением иммунитета можно только под наблюдением врача, подчеркнула терапевт.

«Если человек болеет чаще двух-трех раз в год, то это повод обратиться к иммунологу-аллергологу. По анализам врач увидит, почему возникло перенапряжение иммунитета. Он выяснит, что вызывает аллергию, которая ослабляет иммунитет, или будет искать (персистирующую, – ред.) вирусную инфекцию. Если не прекратить эту атаку, не убрать ее, то могут возникнуть органные нарушения, могут пострадать, в частности, поджелудочная железа, желчный пузырь»", – предупредила Людмила Лапа.