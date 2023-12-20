Общество

Россияне назвали самые желанные подарки на Новый год

Российские мужчины хотели бы получить на Новый год деньги и инструменты, а женщины больше всего мечтают о путешествии и сертификате на обучение, говорится в исследовании SuperJob.

«Мужчины на Новый год чаще мечтают получить деньги, инструменты для строительства и ремонта, а также товары для спорта и активного отдыха. Женщины же в подарок на Новый год чаще хотят получить путешествие, сертификат на обучение и украшения», - показал опрос 1,6 тысячи респондентов.

В целом самый желанный подарок для россиян на Новый год — деньги, "чтобы купить себе то, что хочется" (20%). О путешествии мечтают 18% опрошенных. 7% хотели бы получить на Новый год электронный девайс, 6% — сертификат на обучение. 5% россиян мечтают об инструментах для строительства и ремонта, пишет РИА Новости.

По 3% респондентов в качестве подарка на Новый год хотели бы получить украшения, бытовую технику и товары для спорта. О новом наряде, элитном алкоголе, книге и билетах в театр или на концерт мечтают по 2% россиян. По 1% голосов набрали такие варианты подарков как косметика и парфюмерия, подарочный сертификат, посуда и кухонная утварь, компьютерные игры, подписка на электронные сервисы, товары для здоровья, мебель и предметы интерьера.

Респонденты старше 45 лет чаще более молодых россиян мечтают об отпуске и инструментах для строительства и ремонта (20 и 6% соответственно). Обзавестись электронными девайсами или получить в подарок сертификат на обучение чаще хотели бы россияне до 34 лет (11 и 13% соответственно).