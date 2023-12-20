Общество

Заместители главы администрации Великих Лук избавились от приставок «и. о.»

Депутаты Великолукской городской Думы седьмого созыва в ходе 14-го очередного заседания утвердили в должности первого заместителя главы администрации города Великие Луки Виктора Каменского, а в должности заместителей главы городской администрации - Сергея Бурачёнка и Всеволода Куплайса. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в гордуме.

Фото: Великолукская городская Дума

У всех троих уровень профессионального образования, стаж, профессиональные навыки полностью соответствуют должности, отметили в гордуме.

Депутат Дмитрий Кислицин отметил, что Виктор Каменский является профессионалом своего дела. Сфера ЖКХ, которую он курирует, непроста, но Виктор Каменский владеет ситуацией и обстановкой в полной мере, заметил депутат.

«Человек амбициозный, молодой, ответственный, грамотно и профессионально выстраивает взаимоотношения с городскими предпринимателями и организациями», - так отозвалась о Сергее Бурачёнке первый заместитель главы города Великие Луки Светлана Степанова, комментируя его утверждение в должности заместителя главы администрации города.

Депутат Евгений Шумайлов в свою очередь положительно охарактеризовал Всеволода Куплайса.

Таким образом, депутаты единогласно поддержали предложенные кандидатуры.