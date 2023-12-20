Общество

Управлять эквайрингом торговых точек от Сбербанка стало удобнее

Сбер запустил новый функционал в мобильном приложении СберБизнес для корпоративных клиентов. Теперь предприниматели могут управлять эквайрингом своих торговых точек с телефона или планшета. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе организации.

В приложении можно создать заявку на возврат покупки и отменить его, изменить данные торговой точки, подобрать по параметрам и зарегистрировать новую торговую точку: подключить терминалы, оплату по QR-коду и приложение «Мобильный кассир».

Также в приложении можно создавать обращения по вопросам эквайринга, отслеживать их статусы и проверять статусы ранее созданных обращений, в том числе в веб-версии СберБизнеса.

«Сбер создаёт удобные и понятные цифровые сервисы, чтобы наши клиенты могли пользоваться ими из любой точки мира в режиме 24/7. Новый функционал расширяет возможности мобильного приложения СберБизнес, делая его эффективным инструментом для развития и ведения бизнеса прямо со смартфона. Управление эквайрингом теперь всегда под рукой, что экономит время и ускоряет бизнес-процессы. В следующем году мы продолжим развивать управление эквайрингом со смартфона для удобства клиентов, например, предприниматели смогут заказывать отчёты и просматривать свои операции в режиме онлайн, добавятся и другие опции», — рассказал исполняющий обязанности директора дивизиона «Эквайринг» Сбербанка Сергей Шубочкин.

Подробнее о возможностях эквайринга в СберБизнесе.