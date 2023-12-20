Общество

Об открытиях российских ученых рассказала врио ректора ПОИПКРО ученикам психолого-педагогических классов Пскова

В День Псковской области на международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ в Москве просветительские мероприятия также проходили и в регионе, сообщили в ПОИПКРО.

Врио ректора Псковского областного института повышения квалификации работников образования Екатерина Гончарова выступила с лекцией «Достижения России XXI века» для учеников психолого-педагогических классов Пскова.

«Мы говорим сейчас о технологичности, о суверенитете и о науке нашей страны, – отметила Екатерина Гончарова. – В 2020 году Россия вошла в топ-10 мировых лидеров по количеству запатентованных изобретений».

Руководитель ПОИПКРО рассказала школьникам о выдающихся научных открытиях российских ученых в области медицины, инженерии, цифровизации, туризма, образования, строительства, математики, космической отрасли.

Лекция прошла при поддержке Российского общества «Знание».

Напомним, международная выставка-форум «Россия» организована по решению президента РФ Владимира Путина. В павильонах ВДНХ все 89 регионов страны представляют свои достижения, обширные деловые и образовательные программы, а также яркие культурные события. Псковская область представлена на масштабном мероприятии стендом в павильоне № 75.