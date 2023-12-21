Общество

Псковичи начали учиться программированию в Великом Новгороде

Более 100 участников начали учиться программированию 20 декабря в кампусе «Школы 21» в Великом Новгороде. Всего в отборочных интенсивах приняли участие 300 человек. 56% участников — жители Новгородской области, остальные приехали на обучение из Санкт-Петербурга, Ленинградской и Псковской областей. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Сбера, больше половины участников до старта обучения не имели опыта программирования.

Участники смогут в среднем за полтора-три года освоить ИТ-профессию. В процессе обучения они выучат такие языки программирования, как C, C++, Java, С#, Python, Go, и помимо фундаментальных выберут любой из семи прикладных.

Также каждый участник будет владеть DevOps, уметь работать с базами данных и сетями. А мягкие навыки, которые развиваются благодаря методологии «равный равному», помогут быстро влиться в работу практически любой ИТ-команды.

Каждого участника «Школы 21» ждет обязательный этап — трехмесячная стажировка в ИТ-компании, по результатам которой они должны получить положительный отзыв. Как правило, ребята трудоустраиваются еще до конца стажировки в ИТ-компании.

Основное обучение проходит в современном кампусе школы, расположенном в здании ИНТЦ «Интеллектуальная электроника — Валдай». Кампус открыт 24/7, поэтому участники могут учиться, пользоваться библиотекой, зонами для игр и отдыха в любое удобное для себя время.

«Как всегда, отборочный бассейн прошли самые мотивированные участники. На основном обучении они смогут быстро погрузиться в изучение того языка программирования и тех областей ИТ, которые им интереснее всего. При этом ребята продолжат прокачивать навыки работы в ИТ-командах, будут делать как групповые, так и индивидуальные проекты, примерят на себя роль тимлидов и смогут наслаждаться удивительной атмосферой кампуса 24/7. Так что ждем начала основного обучения и напоминаем, что набор на зимние отборочные бассейны еще идет. В кампусе становится всё больше участников, у которых можно набраться опыта, а значит, методология “равный равному” будет работать еще эффективнее, а учиться станет еще интереснее», — рассказал директор «Школы 21» в Великом Новгороде Андрей Латышев.

Своими ожиданиями от учебы поделились те, кто прошел отборочный интенсив.

«До поступления в школу я сменила несколько профессий: работала экономистом, бухгалтером и даже мастером по бровям. Ссылку на интенсив в “Школе 21” прислала знакомая, которая знала о моем желании стать ИТ-специалистом. Я рискнула! Было сложно, ведь у меня не было никакого опыта программирования. Но методология “равный равному” меня покорила: то, как люди помогают друг другу, поражает и восхищает. А еще здорово, что на территории кампуса много активностей и можно пообщаться с другими ребятами в неформальной обстановке. Благодаря этому появляются силы продолжать. Уверена, дальше будет еще интереснее», — поделилась частница «Школы 21» в Великом Новгороде Маргарита Пахоменкова.

«Не ожидал, что случайный разговор с незнакомцем может настолько изменить жизнь: о “Школе 21” я узнал от одного из участников в обычном чате. Рассказ другого участника меня так вдохновил и мотивировал, что я тут же подал заявку, прошел интенсив и, к большой радости, поступил на основное обучение. Сейчас могу сказать, что всё оказалось даже лучше, чем я себе представлял. Так быстро я еще никогда и нигде ничему не учился», — добавил участник «Школы 21» в Великом Новгороде Шахвали Магомедов.