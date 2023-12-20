Общество

Заседание Госсовета о повышении престижа педагога состоится 27 декабря

Заседание Госсовета с повесткой «О повышении роли и престижа педагога и наставника» пройдет в Большом Кремлевском дворце 27 декабря, соответствующее распоряжение президента России Владимира Путина размещено на сайте официального опубликования правовых актов.

«Провести 27 декабря 2023 года в Большом Кремлевском дворце заседание Государственного Совета Российской Федерации с повесткой дня "О повышении роли и престижа педагога и наставника"», - говорится в документе.

Администрации и управделами президента поручено совместно с ФСО обеспечить подготовку и проведение заседания, а также обеспечить выполнение стенографических работ и рассылку его материалов, пишет РИА Новости.

Напомним, 2023 год указом Владимира Путина был объявлен Годом педагога и наставника.