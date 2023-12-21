Общество

Психолог объяснила популярность сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте»

Бум сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» вызвал раскол в социальных сетях. Часть людей выступает против показа сериала, потому что опасается повторения показанных там событий, считает социальный психолог, гештальт-терапевт и семейный психотерапевт Надежда Батеева.

«Для тех, кто соприкоснулся с таким опытом лично, трудно смотреть сериал, потому что им тяжело ворошить прошлые травмы, переживать этот опыт снова и снова. В психологии это называется ретравматизацией. Кто-то считает этот фильм актуальным, потому что он отражает кризис общества, который был тогда и может назревать сейчас. А для других это стало ностальгией по молодости и юности», - приводит слова Батеевой RuNews24.

Психолог уверена, что романтизация преступного образа жизни как «свободного» была и есть всегда. Молодые люди, в частности подростки – это уже не дети, но ещё и не взрослые, для них важен поиск себя, своего места и своей роли в этом мире.

«Общество, состоящее в основном из взрослых людей, предъявляет к молодому поколению высокие требования, которые не под силу выполнить, когда нет знания, кем стать и чем заниматься в будущем. В этом возрасте в одиночку трудно найти ориентиры, поставить цели, увидеть перспективы. Когда родители, общество, образование в силу разных причин не помогают это сделать, когда перспектив нет, тогда подросток ищет их там, где есть что-то похожее. В группировке всё ясно: сначала "скорлупа" (младшие члены группировки), потом показываешь себя, идёшь дальше по криминальному пути, чтобы стать одним из старших», - сказал Батеева.

Эксперт считает, что в нормальном (не искажённом) социальном восприятии это ужасно, но для потерянного подростка – это перспектива. Чтобы такой пример для подражания не понадобился, необходимо показать подростку реальную жизнь, которая для него будет возможна и желанна, с успешными и вдохновляющими примерами и ориентирами.

«Это задача и родителей, и общества, и системы образования, и государства. Важно не игнорировать острые психологические социальные проблемы и состояния, из-за которых подростки могут выбирать для себя не тот путь: буллинг, отсутствие поддержки, отсутствие защиты нравственных ориентиров, нарушения в семейном воспитании, жестокое обращение, отвержение, заброшенность», - подытожила Батеева.