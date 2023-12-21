Общество

Об опасности быстрых углеводов предупредила врач

Углеводы обеспечивают энергией все процессы, протекающие в организме, это необходимые человеку пищевые вещества. В зависимости от химического состава углеводы бывают медленными (крупы, макароны, цельнозерновой хлеб) и быстрыми (сахар, мед, фруктовые соки, сдоба, сладкие фрукты, манная каша).

Первые усваиваются постепенно, а вторые расщепляются с большой скоростью и вызывают резкий скачок уровня инсулина в крови, отметила в интервью радио Sputnik врач-эндокринолог, диетолог Елизавета Дзантиева. Злоупотребление быстрыми углеводами опаснее, чем медленными, предупредила она.

«Быстрое расщепление углеводов может приводить к гиперинсулинемии. Вскоре после этого опять появляется чувство голода, организм начинает ощущать потребность в углеводах, в еде, особенно в сладкой еде. Если злоупотреблять быстрыми углеводами, то со временем у людей, предрасположенных к нарушению углеводного обмена, развивается инсулинорезистентность, возрастают риски развития сахарного диабета, могут возникнуть проблемы с сосудами, с печенью и так далее», – сказала Елизавета Дзантиева.

Чтобы снизить риски для здоровья, можно «замедлить» углеводный обмен, считает она. Для этого нужно употреблять сложные по составу продукты, советует она.

«Должна быть комбинация углеводов, белка и клетчатки. Например, цельный фрукт содержит не только фруктозу, то есть углевод, но и клетчатку. А фруктовый сок – это вытяжка сахара из фрукта, без клетчатки, поэтому фруктоза из сока будет всасываться быстрее, чем из цельного фрукта. То же самое можно сказать о протеиновых батончиках, в которые помимо углеводов добавляют белки: они будут медленнее расщепляться, чем простая шоколадка. Каша – тоже углевод, в избыточном количестве она может привести к всплеску инсулина, а если кашу съесть с белком – с яйцом, творогом, мясом, рыбой – то процесс выработки инсулина замедлится», – объяснила Елизавета Дзантиева.