Общество

Коллективный договор обновили в «Псковских тепловых сетях»

О деятельности профсоюзов в муниципальном предприятии «Псковские тепловые сети» рассказали Псковской Ленте Новостей в пресс-службе компании.

Профсоюз — это добровольное общественное объединение людей, связанных общими интересами по роду своей деятельности. Он создан с целью представительства и защиты прав и свобод работников в трудовых отношениях, а также социально-экономических интересов работников, отметили в ПТС.

В организации есть коллективный договор. Он составляется между работодателем и всем трудовым коллективом. Этот документ всеобъемлющий, содержит в себе все права и обязанности сотрудников, регламентирует порядок и качество выдаваемой специальной одежды и обуви, формирование заработной платы, все надбавки, отпуска.

«Именно этот документ и требовалось продлить. Но наше предприятие не ищет лёгких путей. Мы пошли дальше. Коллективный договор был полностью переписан от корки до корки. Старый продлевался кучу раз, он имел множество изменений и дополнений, был очень сложен для восприятия. Хоть подготовка нового и заняла больше времени, чем редакция старого, наше предприятие пошло на эти неудобства. Забота о сотрудниках предприятия всегда стоит во главе угла! Нам потребовалось несколько месяцев напряжённой работы, куча встреч, согласований, правок, рассмотрение пожеланий всех структурных подразделений. Но теперь мы можем с уверенностью сказать: лучше нашего коллективного договора нет на территории Псковской области. И это не громкие слова, а объективная реальность», – рассказали в ПТС.

Вместе с коллективным договором была переизбрана и вся профсоюзная ячейка предприятия. С сегодняшнего дня председателем профсоюзной организации является Татьяна Михайлёнок

«Татьяна Николаевна - очень активная и целеустремлённая девушка. У неё много идей и разных интересных проектов. Мы очень надеемся, что все они смогут быть воплощены в жизнь. А мы с удовольствием о них расскажем», – добавили в предприятии.

Вместе с председателем были избраны новые заместители - руководители контрольно-ревизионных комиссий и комиссий по охране труда.