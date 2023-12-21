ТОС «Ижорские оптимисты» появится в Пскове

Три новых территориальных общественных самоуправления появятся в Пскове, границы их территорий депутаты Псковской городской Думы установили сегодня, 22 декабря, в ходе очередной 18-й сессии гордумы, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Установлены границы территорий, на которых осуществляется территориальное общественное самоуправление:
Напомним, в Псковской области 15 декабря дан старт региональному конкурсу проектов, разработанных территориальными общественными самоуправлениями (ТОС). Прием заявок начнется 9 января 2024 года.