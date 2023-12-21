Общество

Совфед поддержал наказание за дискредитацию добровольцев Росгвардии

Совет Федерации одобрил законы об уголовной и административной ответственности за дискредитацию добровольцев Росгвардии.

Сейчас соответствующая ответственность наступает только за дискредитацию Вооруженных сил РФ, пишет РИА Новости.

Первым законом предлагается внести поправки в УК РФ, согласно которым устанавливается уголовная ответственность за публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации об оказании добровольческими формированиями содействия в выполнении задач, возложенных на войска Росгвардии, за дискредитацию таких формирований, а также за оказание содействия в исполнении решений международных организаций, в которых РФ не участвует, или иностранных государственных органов об уголовном преследовании лиц, входящих в состав этих добровольческих формирований. Согласно законодательству, соответствующая статья УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Вторым законом вносятся изменения в КоАП РФ, согласно которым за дискредитацию добровольческих формирований Росгвардии предусматривается административная ответственность, аналогичная той, которая существует за дискредитацию ВС РФ. Как отмечается в статье 20.3.3 КоАП РФ, максимальный штраф за данное правонарушение может составить до 1 миллиона рублей.