Общество

Победителей областного конкурса «Мозаика культур» наградили в Пскове

Победителей областного конкурса методических разработок педагогов, ученических исследовательских и творческих работ «Мозаика культур» наградили в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ПОИПКРО, конкурс проходил с 18 по 21 декабря в рамках реализации государственной программы Псковской области «Реализация государственной национальной политики на территории области». Организатором конкурса выступил комитет по образованию Псковской области, оператором - ПОИПКРО.





В номинации «Лучшая методическая разработка» победителем стала учитель химии и биологии Гимназии Невеля Псковской области Елена Супрунова, лауреатами - учитель истории и обществознания Вечерней (сменной) школы №1 Елена Дурникова и учитель начальных классов Центра образования «Псковский педагогический комплекс» Ирина Иванова.

В номинации «Лучшая исследовательская работа» победителем стала ученица Центра образования «Псковский педагогический комплекс» Кристина Стельмашёнок, лауреатами - ученица Центра образования «Псковский педагогический комплекс» Мирослава Маргес и ученик Гимназии г. Невеля Данила Шураев.





В номинации «Лучший рисунок» победителем стала ученица Центра образования Опочецкого района» СП «Средняя школа №4» Елена Аристова, лауреатами - ученица Центра образования Опочецкого района» СП «Средняя школа №4» София Альмякова и ученица Лицея №4 Пскова Алиса Яворская.





Все участники конкурса получили сертификаты, а призеры и лауреаты - памятные призы.





В завершении торжественного мероприятия учитель истории и обществознания Вечерней (сменной) школы №1 Елена Дурникова выступила с лекцией «Участие в конкурсах историко-культурной направленности как точка роста педагога и обучающихся».