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Общество

Просветительская акция «Достижения России» проходит в Псковской области

22.12.2023 14:50|ПсковКомментариев: 0

Лекцию «Россия начинается здесь. Псковская область» для сотрудников государственных и общественных организаций в рамках трека «Знание.Лекторий» провел заместитель губернатора Псковской области Александр Серавин. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области 

Мероприятие прошло в правительстве региона и было приурочено ко Дню Псковской области на международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ, где Российское общество «Знание» представляет масштабную образовательную программу. 

«Псковская область — регион с более чем 1000-летней историей. Мы гордимся уникальным историко-культурным наследием древнего края и делаем все, чтобы и в настоящем занимать лидирующие позиции на федеральном уровне. За последние 20 лет мы добились значительных успехов в сфере образования, молодежной политики, туризма, активно включаемся в проекты Союзного государства», — подчеркнул Александр Серавин.

Главные достижения Псковской области в сфере образования в рамках лектория представил врио председателя комитета по образованию Псковской области Андрей Ермаков.

Мероприятие прошло в центре непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников ПОИПКРО. Его участниками стали педагоги и управленческий состав образовательных организаций Псковской области.

Врио ректора Псковского областного института повышения квалификации работников образования Екатерина Гончарова выступила с лекцией «Достижения России в XXI веке» для учеников психолого-педагогических классов города Пскова. Руководитель ПОИПКРО рассказала школьникам о выдающихся научных открытиях российских ученых в области медицины, инженерии, цифровизации, туризма, образования, строительства, математики, космической отрасли. Мероприятия стали частью образовательной программы Международной выставки-форума «Россия».

Напомним, в рамках выставки «Россия» на ВДНХ проходят Дни регионов: лекции, мастер-классы и презентации о достижениях каждого субъекта страны в промышленности, науке, культуре, образовании, области устойчивого развития и предпринимательства. Параллельно с Днем региона на ВДНХ непосредственно в самом субъекте РФ запускаются недельные марафоны лекций общества «Знание» в рамках акции «Достижения России». В роли лекторов выступают представители государственных и общественных организаций, деятели культуры и спорта, преподавательский состав школ и СПО. Отдельный блок выступлений посвящен целям  международной выставки-форума «Россия». День Псковской области на выставке «Россия» прошел 20 декабря. Презентацию последних достижений, а также историко-культурного, экономического и инвестиционного потенциала Псковской области провел губернатор региона Михаил Ведерников.

Общество «Знание» является генеральным партнером образовательной программы международной выставки-форума «Россия», которая проходит с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года на территории ВДНХ с участием всех субъектов страны. Всего в рамках акции запланировано проведение более 1500 лекций о традициях, культуре, экономике, научном потенциале 89 субъектов, а также вкладе каждого из них в развитие России. Выставка организована по указу президента России.

Пресс-портрет
Серавин Александр Игоревич Заместитель губернатора Псковской области по внутренней политике
Теги: #акция #достижения
Источник: Псковская Лента Новостей
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