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Общество

Глава Сбера: Телефонные мошенники сегодня изощрены

22.12.2023 13:48|ПсковКомментариев: 0

Мошенники сегодня изощрены, у них есть множество схем для обмана своих жертв, заявил президент Сбера Герман Греф. Он назвал самые распространённые способы телефонного мошенничества. 

«Сегодня мошенники настолько изощрены, что они сначала взламывают аккаунты в социальных сетях или мессенджерах, посылают вам сообщение от имени вашего друга или коллеги с просьбой перечислить небольшие деньги или проголосовать за ребенка на каком-нибудь конкурсе. После того, как вы вводите координаты своего телефона или банковской карты, сразу же происходит следующее мошенническое действие», – приводит слова президента Сбера «Россия 24». 

По словам Грефа, такая модель с получением сообщения с просьбой поделиться данными – сказать номера карт, кодовое слово или просьба перечислить деньги – должны вызывать подозрения и ни в коем случае не исполняться. Второй распространенный способ обмана, по его словам, – это запугивание человека, когда ему говорят, что ребенка или знакомого задержали в полиции за какие-то правонарушения или преступления и нужно срочно дать взятку. 

«Третья по популярности схема – это звонок сотрудника ФСБ, который говорит, что ваш счет взломан и нужно срочно перевести все деньги на "безопасный" счет, который на самом деле принадлежит мошенникам», – сообщил Греф. 

Также, по словам Грефа, сейчас распространена схема, когда мошенник не только ворует деньги у жертвы, но и принуждают ее к противоправным действиям. «Жертве еще дают команду что-то взорвать или сломать в отделении банка. Последний случай у нас на прошлой неделе – человек крушил топором банковское оборудование, или обливают сотрудников зеленкой. Якобы мошенники обещали после этого вернуть деньги. Случаев, когда мошенники вернули деньги, нет, а случаев, когда по вине мошенников люди не только теряли деньги, но и вдобавок попадали в тюрьму, к сожалению, много. Поэтому очень важно быть на чеку и не поддаваться уловкам мошенников», – резюмировал Греф.

Теги: #мошенники #Сбербанк
Источник: Псковская Лента Новостей
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