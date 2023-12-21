Общество

Клиенты билайна смогут получить кешбэк при оплате покупок в RuStore

Мобильный оператор билайн и российский магазин приложений RuStore запустили совместную акцию — до 31 декабря 2023 года клиенты оператора получат кешбэк в размере 20% при оплате игр, приложений и внутриигрового контента со счета мобильного телефона. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в компании.

Изображение: билайн

Для участия в акции необходимо выполнить несколько простых шагов:

скачать и установить магазин приложений RuStore на свой смартфон;

выбрать в RuStore нужное приложение или игру;

при оплате ввести свой номер билайна;

дождаться кешбэка, который будет зачислен на этот номер в течение 30 дней после совершения покупки.

В магазине RuStore пользователям доступны более 30 тысяч приложений и игр от российских и зарубежных разработчиков.

«Развитие партнерских отношений и возможность дать дополнительную ценности нашим клиентам всегда было приоритетом для билайна. Сотрудничество с RuStore и предоставление кешбэка за покупки внутри магазина – еще один шаг в этом направлении. Мы благодарны RuStore за возможность сделать такое выгодное предложение нашим пользователям», - отметил директор по развитию нетелеком продуктов и цифровых сервисов билайна Иван Савкин.

Все подробности акции и информация об организаторе доступна в мобильном приложении билайн.

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