Общество

Награды Центральной избирательной комиссии вручили в Пскове

Торжественное вручение наград от Центральной избирательной комиссии РФ членам Избирательной комиссии Псковской области состоялось в Пскове сегодня, 22 декабря, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Мы сегодня заканчиваем награждение всех членов Избирательной комиссии. Вначале были поездки по районам, сейчас завершающий этап - награды Центральной избирательной комиссии. Сегодня впервые будем награждать своими знаками, которые учредили в этом году. Вручим их тем коллегам, кто активно помогал и принимал участие в работе избирательной системы в этом году», - выступил председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов.

Он напомнил, что работа облизбиркома была отмечена первым заместителем руководителя администрации президента РФ Сергеем Кириенко и председателем ЦИК Эллой Памфиловой.

«Если говорить по-спортивному, то в этом году у нас с вами первое место и золотая медаль за подготовку и проведение выборов в Псковской области. Говорю большое спасибо и низкий поклон за вашу работу», – заключил Игорь Сопов.

За реализацию мероприятий, связанных с подготовкой и проведением выборов губернатора Псковской области в Единый день голосования 10 сентября 2023 года, Игорь Сопов вручил знак Избирательной комиссии Псковской области «За содействие в организации выборов».

К такой награде представили 12 человек. Сегодня награды вручили шестерым. Среди них руководитель Центра управления регионом Псковской области Анастасия Григорьева, директор холдинга «Гражданская пресса», председатель Общественного совета при Избирательной комиссии Псковской области Максим Костиков, директор филиала ВГТРК «ГТРК "Псков"» Наталья Юрченко, директор АНО ИД «Медиацентр 60» Ирина Федорова и другие.