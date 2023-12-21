Награды Центральной избирательной комиссии вручили в Пскове

Торжественное вручение наград от Центральной избирательной комиссии РФ членам Избирательной комиссии Псковской области состоялось в Пскове сегодня, 22 декабря, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Он напомнил, что работа облизбиркома была отмечена первым заместителем руководителя администрации президента РФ Сергеем Кириенко и председателем ЦИК Эллой Памфиловой.
За реализацию мероприятий, связанных с подготовкой и проведением выборов губернатора Псковской области в Единый день голосования 10 сентября 2023 года, Игорь Сопов вручил знак Избирательной комиссии Псковской области «За содействие в организации выборов».
К такой награде представили 12 человек. Сегодня награды вручили шестерым. Среди них руководитель Центра управления регионом Псковской области Анастасия Григорьева, директор холдинга «Гражданская пресса», председатель Общественного совета при Избирательной комиссии Псковской области Максим Костиков, директор филиала ВГТРК «ГТРК "Псков"» Наталья Юрченко, директор АНО ИД «Медиацентр 60» Ирина Федорова и другие.