Общество

Место встречи: улица Свердлова

Представляем вашему вниманию очередной выпуск проекта «Место встречи». Улица Свердлова вряд ли вызовет интерес у горожан сама по себе. Почти все ее достопримечательности в каком-то смысле скрыты. А некоторые — скрыты под землей. И тем интереснее все это открывать для себя во время прогулки по этой улице.

Раньше улица носила название Стенная. Любой почти сразу догадается, почему. Улица идет параллельно крепостной стене Окольного города - почти от самого начала и почти до самого конца. Свое нынешнее название улица получила ровно сто лет назад. В 1923 году президиум Псковского губисполкома постановил присвоить Стенной улице имя революционера Якова Свердлова.

Здесь есть все: древние храмы, крепостные башни, дореволюционные дома и послевоенная застройка. Здесь находились Великие ворота, здесь заканчивался и начинался старый средневековый город.