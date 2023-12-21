Общество

Андрей Ермаков: Год педагога и наставника привлек внимание к задачам образования

Год педагога и наставника привлек внимание к задачам образования, которые стоят на федеральном, региональном и местных уровнях. Такое мнение врио председателя комитета по образованию Псковской области Андрей Ермаков выразил в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Год был особенным. Я надеюсь, что он станет стартом к чреде не менее особенных лет в дальнейшем, потому что Год педагога и наставника позволил на всех уровнях привлечь внимание к задачам, которые стоят перед федеральной системой, региональными системами и на других уровнях», - сказал Андрей Ермаков.

Лейтмотивом Года педагога и наставника, продолжил он, стала популяризация профессии педагога. Помимо этого, гость студии назвал другие основные направления: