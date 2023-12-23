Общество

В России направят более 1,2 млрд рублей на поддержку программы образовательного кредитования

Свыше 1,2 млрд рублей будет направлено на предоставление образовательных кредитов с господдержкой по ставке 3% годовых. Такое распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.

Финансирование поступит из федерального бюджета. С помощью этих средств будут просубсидированы более 135,5 тыс. льготных кредитов для студентов колледжей и вузов.

По поручению президента в 2020 году ставка по образовательным кредитам с господдержкой была снижена до 3% годовых. Взять такой кредит можно на получение среднего профессионального и высшего образования начиная с 14 лет. Разницу между льготной и рыночной ставками банкам возмещает государство. При этом весь срок обучения плюс 9 месяцев после его окончания можно оплачивать только проценты по кредиту, а остальную часть займа нужно вернуть в течение 15 лет. При желании кредит разрешается погасить досрочно и без комиссии.