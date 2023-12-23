Общество

Названы самые вредные позы для сна

Организм восстанавливается только во время сна, и если мы в это время находимся в неправильном положении, то не отдыхаем, а испытываем дополнительную нагрузку, отметил реабилитолог, специалист по механотерапии, основатель и руководитель Центра механотерапии имени Густава Цандера Владимир Бондаренко. В первую очередь вредно засыпать перед телевизором, уверен он.

«Голова приподнята, спина ссутулена. Это может произойти и на диване, и на кровати, если сзади лежит большая подушка. В этом положении нарушается кровоснабжение и дыхание. После такого сна у нас болит грудной отдел (позвоночника, – ред.), появляется напряжение в шее и шейно-воротниковой зоне. Может заболеть поясница, потому что наши "изгибы" не отдохнули", – предупредил Владимир Бондаренко в интервью радио Sputnik.

Другая неподходящая поза – с запрокинутой головой, продолжил специалист.

«У вас "нестабильная" подушка, вы заснули, и голова ушла назад. Появляется храп, нарушается дыхание носом и горлом. Во время такого сна дыхательная и сердечно-сосудистая системы практически не восстанавливаются. Сердце продолжает работать в обычном ритме, хотя во сне он должен снижаться с 70-78 до 50-60 ударов в минуту. То есть оно работает, как во время бодрствования, или даже активнее», – уточнил Владимир Бондаренко.

По его словам, во время сна полезно лежать на боку, немного согнув колени. При этом нужно время от времени переворачиваться, добавил эксперт.

«Во сне у нас преимущественно диафрагмальное дыхание, то есть верхняя часть легких отдыхает, и мы дышим животом. Это позволяет включить перистальтику кишечника, запустить желчный пузырь, печень, селезенку, активизировать работу пищеварительного тракта. Это мы можем сделать, когда лежим на невысокой подушке, на боку, немного согнув колени. Спать на спине тоже нормально. Для человека нормально переворачиваться во сне больше десяти раз», – сказал Сергей Бондаренко.

При систематическом засыпании в неправильном положении у человека могут появиться хронические боли и различные патологии опорно-двигательного аппарата, заключил он.