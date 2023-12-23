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Фотофакт: Мурал нарисовали на стене Музея партизанской славы в Дедовичах

Создание мурала на стене Музея партизанской славы завершили в Дедовичах. Об этом сообщается в группе музея в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Музей партизанской славы в Дедовичах

Петербургского художника-граффитиста Андрея Элбакидзе пригласили для художественного воплощения подвига ленинградских партизан в годы Великой Отечественной войны.

Работа приурочена к открытию Музея Партизанской славы в январе 2024 года. Напомним, музей является филиалом Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда.