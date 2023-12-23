Общество

Мокрый снег прогнозируют в Псковской области 25 декабря

Облачная погода ожидается в Псковской области 25 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном гидрометцентре.

Ночью пойдет небольшой снег. Днем прогнозируются осадки в виде снега, мокрого снега. На дорогах местами возможна гололедица.

Будет дуть западный ветер со скоростью от 3 до 8 метров в секунду, днем - ветер южных направлений от 5 до 10 метров в секунду. Температура по области ночью составит от -1 до -4 градусов, днем от -3 до +2 градусов.

Атмосферное давление будет низким.