Общество

Как выглядеть бодро и свежо по утрам, раскрыла врач

Гимнастика и здоровая пища помогут утром выглядеть бодро и свежо. Об этом рассказала доцент кафедры фундаментальных медицинских дисциплин Государственного университета просвещения Надежда Патлатая.

«Вялость по утрам не может продолжаться долго, человек запускает системы органов с помощью зарядки, завтрака, контрастного душа, если это не помогает, значит есть проблемы со здоровьем, которые необходимо решать», — отметила специалист «Известиям».

Чтобы выглядеть бодро, поставьте в приоритет гимнастику, советует она. По ее словам, физические упражнения по утрам увеличат ток лимфы по лимфатическим сосудам, что будет помогать в борьбе с отеками. Регулярные тренировки помогут чувствовать себя более энергичным.

«Важное правило для здорового и активного человека — обязательно высыпаться. Взрослому человеку нужно спать семь–девять часов в сутки. Следите за тем, чтобы продолжительность сна была достаточной для вашего возраста и образа жизни. Перед сном лучше не пить кофеинсодержащие напитки и алкоголь, также не стоит заниматься активной деятельностью за один–два часа до сна. Не менее важно соблюдать режим дня. Старайтесь ложиться спать и просыпаться, есть в одно и то же время даже в выходные», — сказала врач.

Также важно употреблять здоровую пищу. Меню должно включать в себя все необходимые питательные вещества: белки, жиры, углеводы, витамины и минералы.

«Употребляйте больше овощей, фруктов, злаков и белков, они содержат много полезных веществ и помогают поддерживать здоровье. Не переедайте и не ешьте больше, чем нужно вашему организму. Избегайте жирной, сладкой и соленой пищи. Она может нанести вред вашему здоровью», — отметила Надежда Патлатая.

Эксперт указала на то, что соль и соленые продукты приводят к отечности — это происходит за счет большого количества натрия в составе соли. Появление отеков может спровоцировать также употребление колбас и сосисок, мясных и рыбных консервов, сыров, фастфуда, соусов, чипсов и сухариков.

«Пейте достаточно воды. Вода необходима для нормального функционирования организма, она помогает очистить организм от токсинов, улучшает вязкость крови и способствует кровообращению. Но помните, что у любого правила могут быть исключения. Если вдруг по каким-то причинам ваши почки не справятся с выведением воды, может происходить набор веса вследствие задержки жидкости в организме», — рассказала врач.

Помимо этого, собеседница издания советует использовать правильно подобранные кремы и маски, которые помогут сохранить кожу свежей и увлажненной.

«Выбирайте косметические средства, которые подходят для вашего типа кожи и возраста. Наносите косметические средства на чистую кожу утром и вечером, избегая слишком большого количества косметических средств, так как это может привести к раздражению и отеку кожи из-за содержащихся в них химических соединений», — сказала врач.

Старайтесь избегать стресса и негативных эмоций, которые могут негативно сказаться на вашем здоровье и внешнем виде, заключила она.