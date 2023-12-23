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Общество

В Рособрнадзоре заявили, что не будут менять ЕГЭ

25.12.2023 07:59|ПсковКомментариев: 0

Менять ЕГЭ в связи с переходом на новую систему высшего образования не планируется, так как экзамен - это «вход» на новый уровень образования, и изменения внутри этого уровня не коснутся самого экзамена, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

«Экзамен, Единый государственный экзамен, это вход на новую ступень, на новый уровень, который у нас называется высшим образованием. Изменения внутри этого уровня никак не касаются вот этой входной калитки, так скажем. Поэтому у нас изменений никаких нет. Еще раз говорю, модель, она устоялась, она себя оправдала. В связи с этим никаких изменений нет», - сказал Музаев в интервью РИА Новости.

Он напомнил, что есть ежегодные «донастройки» экзамена, а «революционные изменения», как, например, экзамен по информатике в компьютерном формате или устный экзамен по иностранному языку - эти замечания копились годами, сейчас они внедрены и не вызывают отторжения.

В мае 2023 года президент России Владимир Путин подписал указ о реализации с 2023-2024 годов пилотного проекта, направленного на изменение уровней высшего образования. Согласно указу, до 30 июня участники пилотного проекта должны будут разработать и утвердить образовательные стандарты по новой системе образования. Пилотный проект будет реализовываться в РФ в 2023-2024 и 2025-2026 учебных годах. Согласно пилоту, в России будет базовое высшее образование, специализированное и аспирантура.

Источник: Псковская Лента Новостей
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