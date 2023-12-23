Общество

Рособрнадзор может обсудить пересдачу ЕГЭ в год сдачи

Рособрнадзор готов обсуждать возможность пересдачи Единого государственного экзамена в год сдачи, а не на следующий год, но окончательное решение - за обществом и экспертами, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

В мае вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил дать возможность школьникам пересдавать ЕГЭ в год его сдачи, а не на следующий год.

«С пересдачами. Мы не против, но во всем должно быть положительное и понятное зерно... Мы не против абсолютно. Но с принципами достаточной разумности. Пересдавать все точно не потянем, мы уйдем в сентябрь... Пересдавать, может быть, какой-то один из экзаменов, вот это предложение было, это можно обсуждать, но снова же, мы готовы. Но это должно быть не решение Рособрнадзора, как нам вменяют, что мы решили с калькулятором. Нет, это должно быть не решение Рособрнадзора, это должно быть консолидированное решение общества, институтов власти всех, экспертного сообщества», - сказал Музаев в интервью РИА Новости.

Он отметил, что если все за, то Рособрнадзор «исполнит вообще без проблем».

Музаев также подчеркнул, что важен вопрос востребованности таких изменений, много ли людей действительно захотят пересдавать ЕГЭ в тот же год, в который экзамен сдавали, учитывая время проведения приемной компании.

«Рособрнадзор готов и до 1 сентября ЕГЭ проводить. Это не проблема. То есть вообще и пересдавать можно много раз, но мы же должны понимать, что не просто так все было создано», - добавил глава Рособрнадзора.

«Смотрите, мы разные модели пробовали, пробовали в середине года (сдавать ЕГЭ - ред.)... Мы не против этого всего, но просто те цифры и апробации, которые мы проводили, даже не апробации, вот один год мы внедрили возможность сдачи в феврале русского и географии, заявилось на всю страну 96 человек. Вся страна подготовила пункты сдачи, потратилась на организаторов, напечатать, разработать контрольно-измерительные материалы и так далее на 96 человек. Нет смысла в этом, когда в основную волну сдает 700 тысяч человек, для 96 человек делать в феврале ежегодно», - заключил Музаев.