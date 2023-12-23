Общество

Роскачество анонсировало проверки шаурмы и энергетиков

Роскачество в скором времени проведет исследование энергетических напитков, а также в следующем году проверит точки продажи шаурмы, рассказал руководитель организации Максим Протасов.

По его словам, Роскачество будет продолжать исследования мясной продукции, и, в первую очередь, той, при производстве которой должны соблюдаться температурные режимы, а также в ближайшее время «исследует энергетические напитки», поскольку есть вопросы к тому, что в них содержится.

«Также большое количество просьб поступает в Роскачество по проверке точек продажи шаурмы. И да, в 2024 году такое исследование будет проведено», - заявил Протасов в интервью РИА Новости.

Кроме того, он напомнил, что ранее были довольно негативные результаты исследования пельменей, и организация продолжает работу с производителями. «Уверены, что следующее исследование должно подтвердить, что эта работа привела к тому, что ситуация улучшилась. Собственно говоря, продукты, требующие серьезной работы с температурной цепочкой, станут нашим фокусом на 2024 год», - резюмировал руководитель Роскачества.