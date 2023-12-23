Общество

Что такое тераностика

Онкологические заболевания представлены широкой группой болезней, которые могут проявиться в любом возрасте. Это вторая по популярности причина смерти людей. Злокачественные образования могут появляться в разных тканях и органах – легкие, молочные железы, желудок. Опасность онкологии в том, что ее сложно диагностировать на ранней стадии, так как зачастую заболевание протекает без видимых симптомов. Но чем раньше выявляется опухоль, тем выше шансы на выздоровление.

В современной медицине все чаще используется тераностика. Это подход к лечению онкологических заболеваний, при котором врач при диагностике и назначении лечения ориентируется на конкретного пациента, а не на заболевание. При тераностике используются препараты, с помощью которого появляется возможность получить четкое изображение для диагностики онкологии. Это позволяет подобрать эффективное лечение для каждого отдельного пациента. Эти же препараты применяются во время терапии и контроля эффективности лечебного курса. Создание или поиск материалов, которые позволят добиться эффективности как при диагностике, так и при лечении это актуальное направление для современной медицины.

Современная тераностика это перспективное направление в медицине, в котором уже достигнуты результаты. Недавно сотрудники Института интеллектуальных материалов Южного федерального университета разработали материалы, которые подходят для диагностирования онкологии ЖКТ с использованием установок компьютерной томографии и лечения с применением фотодинамической терапии. Это сравнительно «молодое» направление. Особенность этого подхода в том, что облучение проводится с использованием фотосенсибилизаторов света. Описанная методика на практике показывает хорошие результаты при лечении рака кожных покровов и кишечника.

В основе новой методики лежит использование фотосенсибилизаторов. Это специальные вещества, которые при попадании световых волн установленной длины активизируют выработку активных форм кислорода. Они оказывают губительное действие на злокачественное образование. Главное преимущество представленного метода лечения – минимальное количество побочных эффектов. Если направлять световой поток узким лучом, то можно целенаправленно действовать на раковые клетки, не затрагивая ткани вокруг. Это делает лечение персонализованным, поэтому более эффективным и безопасным.