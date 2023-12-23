Общество

В региональный закон о комиссиях по делам несовершеннолетних внесли изменения

Изменения в региональный закон «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав» одобрили депутаты Псковского областного Собрания депутатов на сессии 25 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

Документ увеличивает размер расчетного регионального норматива финансовых средств на обеспечение ведения одного дела в комиссии с 332 до 337 рублей.

Кроме того, законопроект содержит правки редакционного характера, связанные с образованием муниципальных округов в Псковской области.

Депутаты единогласно поддержали законопроект в двух чтениях.