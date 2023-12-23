Общество

«Слово пацана» и «Чебурашку» признали лучшими проектами России 2023 года

Драма режиссера Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте» стала лучшим новым российским сериалом по версии проекта «Кино Mail.ru». Лучшим российским фильмом был признан «Чебурашка», а лучшим актером Иван Янковский, сообщили в пресс-службе проекта.

Кадр из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» (режиссер Жора Крыжовников), 2023

«Лучшим новым российским сериалом 2023, согласно зрительским рейтингам, является нашумевшая драма Жоры Крыжовникова "Слово пацана. Кровь на асфальте"», - сказано в распространенном сообщении.

Следом за «Словом пацана» в рейтинге лучших российских сериалов года расположились триллер «Фишер» и биографический сериал «Шаляпин». Зарубежным сериалом года стала постапокалиптическая драма «Укрытие», далее идут «Захваченный рейс», «Терапия», «Одни из нас» и «Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон», пишет ТАСС.

«Лучшим российским фильмом года, по оценкам пользователей, стала кинолента "Чебурашка" режиссера Дмитрия Дьяченко, которая заработала рекордные 7 млрд рублей и стала самым успешным проектом за всю историю отечественного кино. Также в топ-5 лучших российских фильмов года вошли триллер "Кентавр", военная драма "Праведник", снятый в космосе фильм "Вызов" и авторская драма "Снегирь". "Лучшим зарубежным фильмом года стала третья глава приключений "Стражей Галактики" от Marvel. Второе место занял неубиваемый "Джон Уик - 4", третье - триумфально вернувшийся в большое кино Джонни Депп в образе короля Людовика XV в "Жанне Дюбарри"», - отмечается в сообщении.

Согласно представленным данным, актрисой года стала Юлия Пересильд, исполнившая главную роль в фильме «Вызов», а также сыгравшую императрицу Елизавету Петровну в проекте «Императрицы» и мать Трубадура в новых «Бременских музыкантах». Статус актера года получил 33-летний Иван Янковский, исполнивший ключевые роли в «Слове пацана», «Фишере» и «Плейлисте волонтера».