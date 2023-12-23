Общество

В России расширили программу модернизации здравоохранения в регионах

По поручению президента правительство России продолжает создавать условия для повышения доступности медицинской помощи. Принято решение расширить возможности программы развития первичного звена здравоохранения в сельской местности, посёлках городского типа и малых городах страны. Такое постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.

С 2024 года в рамках этой программы регионы смогут закупать передвижные медицинские комплексы для оказания медицинской помощи и проведения профилактических осмотров, что особенно важно для жителей удалённых и труднодоступных территорий.

Как и прежде, в рамках программы регионы будут получать финансирование на капитальный ремонт медицинских учреждений, приобретение для них оборудования и автомобилей, закупку и монтаж быстровозводимых модульных конструкций для размещения врачебных амбулаторий и фельдшерско-акушерских пунктов.

В федеральном бюджете на 2024 год на развитие первичного звена здравоохранения предусмотрено 80 млрд рублей. Субсидию могут получить территории, где действует региональная программа модернизации здравоохранения. Объём финансирования рассчитывается по специальной формуле с учётом количества граждан, имеющих полис ОМС, степени износа медицинских учреждений, демографических показателей.