Общество

Региональные социальные выплаты в Псковской области с января вырастут на 5,5%

Законопроект, предусматривающий увеличение на 5,5% размеров денежных выплат, предоставляемых отдельным категориям граждан, одобрили депутаты Псковского областного Собрания депутатов на сессии 25 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

С 1 января 2024 года денежные выплаты отдельным категориям граждан будут выплачивать в следующих размерах:

1) ежемесячные компенсационные выплаты в возмещение вреда здоровью инвалидам вследствие военной травмы, полученной в результате выполнения задач в условиях чрезвычайного положения и при вооруженных конфликтах, в следующих размерах:

а) инвалидам I группы инвалидности - 1389 рублей;

б) инвалидам II группы инвалидности - 973 рубля;

в) инвалидам III группы инвалидности - 694 рубля;

(численность получателей - 95 человек);

2) денежное вознаграждение, причитающееся приемным родителям - 6879 рублей (численность получателей - 676 человек);

3) ежемесячная денежная выплата:

а) ветеранам труда и бывшим сельским специалистам - 1527 рублей (численность получателей - 57239 человек);

б) труженикам тыла - 786 рублей (численность получателей - 96 человек);

в) реабилитированным лицам и лицам, пострадавшим от политических репрессий - 541 рубль (численность получателей - 483 человека);

4) ежегодная денежная выплата на приобретение твердого топлива при наличии печного отопления реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий - 1986 рублей (численность получателей - 74 человека);

5) многодетным семьям: численность получателей - 5188 семей и в них 17862 ребенка:

а) ежемесячная денежная выплата на каждого ребенка - 479 рублей;

б) ежегодная денежная выплата на приобретение твердого топлива при наличии печного отопления - 1374 рубля;

в) компенсация за приобретение месячного проездного билета для обучающихся общеобразовательных учреждений - 102 рубля;

6) детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей:

а) единовременное денежное пособие при первичном трудоустройстве, в случае призыва на военную службу в ряды Вооруженных Сил Российской Федерации, при рождении ребенка - 2472 рубля (численность получателей - 20 человек);

б) ежемесячное денежное пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет при предоставлении академического отпуска по семейным обстоятельствам - 2472 рубля (численность получателей - 5 человек);

в) размер денежных средств на содержание ребенка опекуну (попечителю) и приемному родителю составит:

на ребенка от 0 до 1 года - 11002 рубля;

на ребенка от 1 года до 3 лет - 11044 рубля;

на ребенка от 3 до 7 лет - 12195 рублей;

на ребенка от 7 до 12 лет - 13775 рублей;

на ребенка от 12 до 18 лет - 14728 рублей (численность детей, находящихся под опекой и в приемных семьях - 1785 детей);

7) ежемесячная денежная выплата лицам, имеющим звание «Ветеран труда Псковской области» - 440 рублей (численность получателей - 36134 человека, из них дети войны - 1248 человек);

8) ежемесячная денежная выплата родителям и супругам военнослужащих, погибших (умерших) после 16 января 1995 года вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы в размере 1769 рублей (численность получателей - 491 человек);

9) ежемесячное государственное пособие лицам из числа работников образовательных, медицинских, социальных организаций, организаций ветеринарии и культуры и искусства, уволившимся в связи с выходом на пенсию и имеющим стаж по должности руководителей указанных организаций на территории области не менее 15 лет:

а) работникам образования - 1055 рублей (численность получателей - 133 человек);

б) медицинским работникам - 1055 рублей (численность получателей - 1 человек);

в) социальным работникам - 1055 рублей (численность получателей - 3 человека);

г) работникам культуры и искусства - 1055 рублей (численность получателей - 5 человек);

10) ежемесячное денежное вознаграждение постинтернатному сопровождающему за сопровождение одного выпускника - 1266 рублей (численность получателей - 4 человека);

11) размер регионального материнского капитала - 105500 рублей (в 2023 году выдано 997 сертификатов).

Кроме того, предоставление мер социальной поддержки в соответствии с законом области № 29-ОЗ предлагается распространить на проживающих на территории Псковской области инвалидов вследствие военной травмы, полученной в ходе специальной военной операции на территориях Запорожской области и Херсонской области.

На увеличение с января региональных социальных выплат на 5,5% предусмотрено 113 млн рублей. Финансовые средства определены в проекте закона Псковской области об областном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов.

Депутаты приняли законопроект в двух чтениях.