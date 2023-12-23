Общество

Новые должности появились в правительстве Псковской области

Изменения в отдельные законодательные акты Псковской области по вопросам государственной гражданской службы одобрили депутаты Псковского областного Собрания на сессии 25 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Так, вводятся следующие должности: руководитель секретариата первого заместителя губернатора, руководитель секретариата заместителя губернатора и первый заместитель руководителя представительства. Первые две должности замещаются на определенный срок полномочий, а третья – без ограничения.

Руководители секретариатов первого вице-губернатора и заместителя губернатора вводятся по аналогии с руководителем секретариата губернатора Псковской области «с учетом сложившейся высокой интенсивности и многозадачности работы секретариатов, что позволит повысить мотивацию государственных гражданских служащих Псковской области, замещающих должности в секретариатах, за счет возможности карьерного роста внутри своего структурного подразделения».

Должность первого заместителя руководителя представительства изначально не была предусмотрена в профильном законе в связи с технической ошибкой. В иных структурных подразделениях аппарата правительства региона должность первого заместителя имеется.

Должности начальника отдела управления и заместителя начальника отдела управления (без ограничения срока полномочий) будут введены в комитете по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Псковской области для профессионального обеспечения выполнения установленных задач и функций.

Эти должности вводятся для эффективной организации работы управления комитета - Государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники «в связи с увеличением нагрузки на государственных инженеров-инспекторов территориальных инспекций управления в части осуществления регистрационных действий и контрольно-надзорных мероприятий».

В этом управлении, которое является структурным подразделением комитета, будут созданы три отдела согласно территориальному критерию, которые возглавят начальники отделов управления, а консультанты будут переведены в заместители начальников отделов управления.

Депутаты одобрили предлагаемые изменения.