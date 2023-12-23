Региональный парламент дал согласие на создание Социального информационно-аналитического центра 

Депутаты Псковского областного Собрания дали согласие на создание Социального информационно-аналитического центра. Об этом с сессии регионального парламента, которая проходит 25 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Фото: пресс-служба правительства Псковской области
Предполагается, что учреждение возьмет на себя функции регионального координатора. Наличие такого центра в каждом регионе России предусмотрено принятой типовой моделью системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в уходе.
В системе долговременного ухода будут задействованы государственные и негосударственные организации социального обслуживания, профильные ИП, медицинские организации. Сейчас в регионе насчитывается 61 учреждение социального обслуживания, предоставляющее социальные услуги.
Новое учреждение будет координировать и синхронизировать действия всех участников проекта. Оно займется систематизацией данных и информированием о возможностях долговременного ухода, а также мониторингом, анализом и обобщением информации, организацией обучающих семинаров.
Финансирование на учреждение размере 6,3 млн рублей выделят за счёт внутреннего перемещения средств в системе государственных учреждений социального обслуживания.