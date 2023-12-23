Общество

Комитет по тарифам Псковской области наделили новыми полномочиями

Депутаты Псковского областного Собрания одобрили изменения в законы «О газификации жилищного фонда Псковской области» и «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности на территории Псковской области». Об этом с сессии регионального парламента, которая проходит 25 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Согласно поправкам, комитет по тарифам и энергетике Псковской области получает полномочия по созданию условий для стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории региона.

Полномочия будут реализовываться в пределах установленной предельной численности государственных гражданских служащих в комитете и бюджетных ассигнований, предусмотренных комитету в областном бюджете.

Кроме того, областное законодательство приводится в соответствии с федеральным в части определения механизма оказания финансовой поддержки местным администрациям путем предоставления субсидий на софинансирование работ по газификации и в части определения понятия «внутридомовое газовое оборудование».

Депутаты единогласно поддержали изменения.